Движение по Крымскому мосту полностью перекрыли из-за смертельной аварии

На Крымском мосту полностью остановили движение из-за аварии с тремя погибшими

На Крымском мосту полностью остановили движение из-за смертельной аварии. Об этом сообщил источник ТАСС в экстренных службах.

По данным собеседника агентства, на мосту в сторону Керчи столкнулись три легковых автомобиля. В результате погибли три человека, еще один пострадал. Других подробностей аварии пока нет.

Последний раз движение по Крымскому мосту полностью останавливали 8 октября 2022 года — тогда там взорвался грузовой автомобиль. В результате происшествия загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, а также обрушились два автомобильных пролета. Впоследствии президент России Владимир Путин заявил, что заказчиками и исполнителями теракта стали спецслужбы Украины. Эту информацию позже подтвердил председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.

До этого о ДТП на Крымском мосту сообщалось летом 2022 года. Тогда глава полуострова Сергей Аксенов заявлял, что в районе моста видно задымление, так как там, когда правоохранители проводили учения, произошла авария.

