Власти прокомментировали задымления в районе Крымского моста

Глава Крыма Аксенов назвал учения и ДТП причиной задымления в районе Крымского моста

В районе Крымского моста правоохранители проводят учения, в это же время там произошло ДТП. Никакой опасности нет, прокомментировал задымление глава Крыма Сергей Аксенов в Telegram.

По его словам, в настоящее время ситуация контролируется на месте представителями силовых структур.

Ранее источник в руководстве Крыма сообщил, что клубы дыма в районе съезда с Крымского моста — это учения Минобороны, МЧС и Росгвардии по обеспечению безопасности моста и пресечению угроз.

1 июля очевидцы заявили о задымлениях в районе керченского берега, где проходит съезд с Крымского моста. Помимо этого, дым зафиксировали в районе Тузлы. Также уточняется, что никаких взрывов слышно не было.