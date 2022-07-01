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Власти прокомментировали задымления в районе Крымского моста

Глава Крыма Аксенов назвал учения и ДТП причиной задымления в районе Крымского моста
Сергей Аксёнов

Сергей Аксёнов. Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости

В районе Крымского моста правоохранители проводят учения, в это же время там произошло ДТП. Никакой опасности нет, прокомментировал задымление глава Крыма Сергей Аксенов в Telegram.

По его словам, в настоящее время ситуация контролируется на месте представителями силовых структур.

Ранее источник в руководстве Крыма сообщил, что клубы дыма в районе съезда с Крымского моста — это учения Минобороны, МЧС и Росгвардии по обеспечению безопасности моста и пресечению угроз.

1 июля очевидцы заявили о задымлениях в районе керченского берега, где проходит съезд с Крымского моста. Помимо этого, дым зафиксировали в районе Тузлы. Также уточняется, что никаких взрывов слышно не было.

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Сергей Истомин
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