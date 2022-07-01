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Появление густого дыма в трех точках возле Крымского моста объяснили

Появление густого дыма возле Крымского моста объяснили учениями МО, МЧС и Росгвардии

Фото: Telegram-канал «Новости Керчи и Крыма (КерчьИНФО)»

Клубы дыма в районе съезда с Крымского моста — это учения Минобороны, МЧС и Росгвардии по обеспечению безопасности моста и пресечению угроз. Об этом сообщает источник в руководстве республики, пишет Telegram-канал «Крымский».

По информации источника, Крымский мост «всегда и абсолютно защищен».

Ранее очевидцы сообщали о задымлениях в районе керченского берега, где проходит съезд с Крымского моста. Кроме того, дым зафиксировали в районе Тузлы. Также уточняется, что никаких взрывов слышно не было.

В июне в Ивановской области Тейковская дивизия Ракетных войск стратегического назначения провела учения с использованием мобильного ракетного комплекса «Ярс». По данным министерства обороны, в учениях участвовали порядка 1000 военнослужащих, в них также было задействовано более 100 единиц техники.

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Сергей Истомин
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