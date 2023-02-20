Кадыров заявил о взятии под контроль стратегической высоты под Белогоровкой

Глава Чечни Кадыров заявил о взятии под контроль стратегической высоты под Белогоровкой

Спецназ «Ахмат» и 3-й батальон 2-го армейского корпуса Народной милиции (НМ) Луганской народной республики (ЛНР) взяли под контроль стратегическую высоту в окрестностях поселка городского типа Белогоровка. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

«Ожесточенные бои за владение данной стратегической возвышенностью шли достаточно долго. После интенсивных боев под контроль наших подразделений перешло порядка 5 километров земли», — заявил он.

Кадыров также рассказал, что ранее освобожденный из украинского плена Киргиз Мусиханов вернулся в спецназ «Ахмат». По словам главы Чечни, он в качестве командира одной из рот «добивается превосходных результатов на одном из самых ответственных направлений».

18 февраля врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что позиции российских военных в районе Артемовска улучшились — армия взяла под контроль населенный пункт Прасковьевка и таким образом приблизилась к перекрытию оставшейся дороги на Часов Яр.