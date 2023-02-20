Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:27, 20 февраля 2023Бывший СССР

Кадыров заявил о взятии под контроль стратегической высоты под Белогоровкой

Глава Чечни Кадыров заявил о взятии под контроль стратегической высоты под Белогоровкой

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Спецназ «Ахмат» и 3-й батальон 2-го армейского корпуса Народной милиции (НМ) Луганской народной республики (ЛНР) взяли под контроль стратегическую высоту в окрестностях поселка городского типа Белогоровка. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

«Ожесточенные бои за владение данной стратегической возвышенностью шли достаточно долго. После интенсивных боев под контроль наших подразделений перешло порядка 5 километров земли», — заявил он.

Кадыров также рассказал, что ранее освобожденный из украинского плена Киргиз Мусиханов вернулся в спецназ «Ахмат». По словам главы Чечни, он в качестве командира одной из рот «добивается превосходных результатов на одном из самых ответственных направлений».

18 февраля врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что позиции российских военных в районе Артемовска улучшились — армия взяла под контроль населенный пункт Прасковьевка и таким образом приблизилась к перекрытию оставшейся дороги на Часов Яр.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Кристина Есикова
Обсудить
Последние новости
Минобороны России опубликовало карту боевых действий в зоне спецоперации
Стали известны подробности смертельного пожара в подмосковном ТЦ
В бундестаге обвинили правительство ФРГ в сокрытии военных расходов на Украину
Нелепый наряд звезды «Хода королевы» на BAFTA стал предметом насмешек в сети
Живущим без секса супругам назвали способы сделать брак счастливым
Появились новые подробности о состоянии Романа Костомарова
Устроивший ДТП на Бали россиянин сбежал из больницы и был объявлен в розыск
Режиссер «Дюны» похвалил «Фабельманов» Стивена Спилберга
Отъезд Байдена из Киева попал на видео
Россиянка заживо сожгла полуторагодовалую дочь на глазах у восьмилетнего сына
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.