Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:02, 20 февраля 2023Силовые структуры

Главу российской судоверфи осудили условно за контрабанду военных катеров

Суд дал три года условно гендиректору судоверфи «БЭЛЛ» за контрабанду военной техники

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Рыбинский городской суд Ярославской области приговорил к трем годам условно гендиректора судостроительной верфи «БЭЛЛ» Олега Белкова за контрабанду военной техники. Об этом «Интерфаксу» сообщила пресс-секретарь областного суда Ольга Козлова.

Из материалов дела следует, что глава судоверфи незаконно переправил через границу Таможенного союза два патрульных десантных катера из России в Объединенные Арабские Эмираты. Военные катера были представлены как прогулочные. Их обнаружила и изъяла ФСБ осенью 2020 года.

Прокурор в ходе прений просил суд приговорить Белкова к 5,5 года лишения свободы.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Любовь Ширижик
Обсудить
Последние новости
В граничащем с Украиной российском регионе погибли шесть срочников
В США заявили о потере веры Запада в победу Украины
В США рассказали о множестве планов визита Байдена в Киев
В «Шиннике» объяснили слова тренера о гордости за драку игроков с украинцами
ФСБ задержала более 30 человек по делу о хищениях в ПФР
Меркель в разговоре с пранкерами призвала Запад быть вместе с Украиной
Россиянка описала Абхазию словами «рай мошенников и помогателей»
На Украине понадеялись на решение подвисших вопросов после визита Байдена
В Евросоюзе начали переговоры со Словакией насчет Украины
Байден посетил Киев в галстуке в цветах украинского флага
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.