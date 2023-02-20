Главу российской судоверфи осудили условно за контрабанду военных катеров

Суд дал три года условно гендиректору судоверфи «БЭЛЛ» за контрабанду военной техники

Рыбинский городской суд Ярославской области приговорил к трем годам условно гендиректора судостроительной верфи «БЭЛЛ» Олега Белкова за контрабанду военной техники. Об этом «Интерфаксу» сообщила пресс-секретарь областного суда Ольга Козлова.

Из материалов дела следует, что глава судоверфи незаконно переправил через границу Таможенного союза два патрульных десантных катера из России в Объединенные Арабские Эмираты. Военные катера были представлены как прогулочные. Их обнаружила и изъяла ФСБ осенью 2020 года.

Прокурор в ходе прений просил суд приговорить Белкова к 5,5 года лишения свободы.