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19:01, 16 февраля 2023Силовые структуры

Директору российской судоверфи запросили пять лет колонии за контрабанду катеров

Обвинение запросило 5,5 года главе судоверфи «БЭЛЛ» по делу о контрабанде военных катеров

Фото: Олег Смыслов / РИА Новости

В Рыбинском городском суде Ярославля гособвинение запросило 5,5 года колонии особого режима директору ООО «Судостроительная верфь «БЭЛЛ» Олегу Белкову по делу о контрабанде военных катеров. Об этом в четверг, 16 февраля, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Белков обвиняется по статье 226.1 («Контрабанда») УК РФ. По данным следствия, фигурант занимался незаконным перемещением военной техники через границы Таможенного союза ЕАЭС. Так, в Объединенные Арабские Эмираты под видом гражданских пытались поставить два патрульных десантных катера. Сторона защиты настаивает на невиновности главы судоверфи.

Белков находится под подпиской о невыезде. Приговор суда огласят 20 февраля.

Ранее сообщалось, что в Ростове-на-Дону задержали 48-летнюю женщину за контрабанду военной экипировки в США.

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Илона Палей
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