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13:08, 10 февраля 2023Силовые структуры

Россиянка организовала поставки военной экипировки в США и попала под следствие

В Ростове-на-Дону задержали 48-летнюю женщину за контрабанду военной экипировки в США

Фото: Южное таможенное управление

В Ростове-на-Дону под следствие попала 48-летняя местная жительница, организовавшая поставки военной продукции в США. Об этом в пятницу, 10 февраля, «Ленте.ру» сообщили в Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

По данным ведомства, таможенники обнаружили 34 посылки с 70 предметами военной амуниции. В них были бронежилеты, бронешлемы и противоосколочные очки. В документах женщина писала, что отправляет товары гражданского назначения. Предметы изъяли, и экспертиза показала, что эти товары находятся на вооружении российской армии. Во время обысков у россиянки нашли еще 189 предметов военной экипировки.

По факту произошедшего возбуждено дело о контрабанде. Фигурантку задержали, ей грозит до семи лет колонии.

Ранее стало известно, что в Брянске арестовали гражданку Украины, перевозившую военные микросхемы в пищевых контейнерах.

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Екатерина Власова
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