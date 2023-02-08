В России арестовали перевозившую военные микросхемы украинку

В Брянске арестовали украинку, перевозившую военные микросхемы в пищевых контейнерах

В Брянске арестовали гражданку Украины, перевозившую военные микросхемы в пищевых контейнерах, ее обвиняют в контрабанде. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на

По версии следствия, женщина прибыла в российский город, получила по почте не менее полусотни микросхем, используемых при создании вооружения, и прятала их в пищевых контейнерах.

Контрабанду обнаружили сотрудники УФСБ России по региону в момент досмотра украинки на железнодорожном вокзале «Брянск-Орловский».

Ранее в Москве следователи возбудили уголовное дело против торгующего на Митинском рынке коммерсанта, у которого были изъяты микросхемы, используемые при производстве зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-300 «Фаворит» и С-400 «Триумф». 58-летнего россиянина заподозрили в доставке из Украины 10 микросхем, являющихся продукцией военного назначения.