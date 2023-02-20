Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:30, 20 февраля 2023Россия

Российские военные заняли Парасковиевку в ДНР

Минобороны заявило, что российские военнослужащие заняли село Парасковиевку в ДНР

Фото: Aleksandr Shulman / AP

Российские военнослужащие на донецком направлении заняли населенный пункт Парасковиевка Донецкой народной республики (ДНР). Об этом заявил журналистам в понедельник, 20 февраля, официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Представитель ведомства пояснил, что в этом принимали участие добровольцы штурмовых отрядов во взаимодействии с подразделениями ВДВ, а также ракетные войска и артиллеристы.

По данным Конашенкова, за прошедшие сутки на донецком направлении украинская сторона потеряла более 115 военных. Кроме того, удалось подбить боевую машину пехоты, три боевые бронированные машины, два автомобиля, две установки РСЗО «Град», гаубицу Д-30, противотанковую пушку «Рапира» противника.

Материалы по теме:
«Что, пацаны поедут, а ты нет?» Как мобилизованные россияне пытаются отстоять право на альтернативную службу
«Что, пацаны поедут, а ты нет?»Как мобилизованные россияне пытаются отстоять право на альтернативную службу
24 ноября 2022
«Важно доказать заболевание» Как отстаивать свои права, если не годен к мобилизации по здоровью?
«Важно доказать заболевание»Как отстаивать свои права, если не годен к мобилизации по здоровью?
29 сентября 2022
«Люди стоят и смотрят в небо» Как живет Белгород — город на границе спецоперации
«Люди стоят и смотрят в небо»Как живет Белгород — город на границе спецоперации
19 октября 2022

18 февраля Минобороны докладывало, что на донецком направлении удалось уничтожить до 150 бойцов Вооруженных сил Украины. Тогда же были ликвидированы боевая машина РСЗО «Град», самоходная гаубица «Гвоздика», пять боевых бронированных машин и три автомобиля противника.

Также российские военные в результате ударов в районе населенных пунктов Красногоровка и Авдеевка уничтожили три склада, на которых хранились боеприпасы и ракетно-артиллерийское вооружение украинской армии.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анна Щербакова
Обсудить
Последние новости
В граничащем с Украиной российском регионе погибли шесть срочников
В офисе Зеленского назвали тему разговоров с Байденом
Киркоров рассказал об изменах в браке с Пугачевой
Два человека погибли при пожаре в подмосковной «Пятерочке»
Командир спецназа оценил ситуацию в Энергодаре
Названа возможная цель поездки Байдена в Киев
При жесткой посадке вертолета в российском регионе погиб гид
Деятельность «Лиги свободных наций» признали нежелательной
Звезда «Дома-2» рассказала о негативных последствиях инъекций филлеров
В России рассказали о превращении украинских пилотов F-16 в мишени
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.