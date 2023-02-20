Российские военные заняли Парасковиевку в ДНР

Минобороны заявило, что российские военнослужащие заняли село Парасковиевку в ДНР

Российские военнослужащие на донецком направлении заняли населенный пункт Парасковиевка Донецкой народной республики (ДНР). Об этом заявил журналистам в понедельник, 20 февраля, официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Представитель ведомства пояснил, что в этом принимали участие добровольцы штурмовых отрядов во взаимодействии с подразделениями ВДВ, а также ракетные войска и артиллеристы.

По данным Конашенкова, за прошедшие сутки на донецком направлении украинская сторона потеряла более 115 военных. Кроме того, удалось подбить боевую машину пехоты, три боевые бронированные машины, два автомобиля, две установки РСЗО «Град», гаубицу Д-30, противотанковую пушку «Рапира» противника.

18 февраля Минобороны докладывало, что на донецком направлении удалось уничтожить до 150 бойцов Вооруженных сил Украины. Тогда же были ликвидированы боевая машина РСЗО «Град», самоходная гаубица «Гвоздика», пять боевых бронированных машин и три автомобиля противника.

Также российские военные в результате ударов в районе населенных пунктов Красногоровка и Авдеевка уничтожили три склада, на которых хранились боеприпасы и ракетно-артиллерийское вооружение украинской армии.