Центробанк ужесточит выдачу ипотеки в России

Банк России повысит надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам с мая 2023 года

С мая 2023 года Банк России (ЦБ) ужесточит выдачу ипотеки в стране. Центробанк решил повысить надбавки к коэффициентам риска по кредитам на жилье, говорится в сообщении на сайте финансового регулятора.

Как пояснили в ЦБ, эти надбавки учитывают завышение стоимости квартир на первичном рынке жилья при использовании покупателем ипотеки. Уточняется, что мера должна ограничить потенциальные риски для банков и заемщиков. В финансовом регуляторе также считают, что предложенный метод регулирования способен решить текущие проблемы на рынке жилья и предотвратить появление ценового пузыря.

«Повышение надбавок может привести к некоторому замедлению роста ипотеки, однако результатом станут более сбалансированный рост на рынке жилья, купирование рисков ценового пузыря, формирование банками запаса капитала на случай роста потерь по ипотечным кредитам», — заявили в ЦБ. В Банке России добавили, что готовы снизить надбавки, если прекратится использование рискованных схем в ипотеке и улучшатся стандарты кредитования.

Под рискованными схемами в ЦБ понимают совместные ипотечные программы банков и застройщиков, предлагавших кредиты по экстремально низким ставкам — около нуля процентов годовых. В Центробанке ранее предупреждали, что такие ставки достигаются путем завышения цены квартиры на величину комиссии (до 20-30 процентов), которую застройщик выплачивает банку для компенсации выпадающих доходов. Кроме того, при необходимости продать жилье (например, в случае потери дохода или переезда) будет трудно без убытка — вырученных средств может не хватить для погашения кредита.