ВВС Израиля нанесли ракетный удар по культурному центру в Дамаске

ЦПВС: ВВС Израиля при ракетном ударе по Дамаску разрушили здание культурного центра

Здания Технического института и культурного центра в сирийском Дамаске разрушены в результате ракетного удара четырьмя истребителями F-16 Военно-Воздушных сил (ВВС) ВВС Израиля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на замруководителя Российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майора Олега Гуринова.

По его словам, истребители выпустили четыре ракеты со стороны Голанских высот, вследствие чего в Дамаске разрушены здания института прикладного искусства и культурного центра в районе Кафр-Суса.

Ранее сообщалось, что в результате атаки ВВС Израиля на сирийский Дамаск погибли пять мирных жителей, «остальные все еще находятся в критическом состоянии». Уточняется, что под ракетный удар попал жилой дом в квартале Кфар-Суса. Корреспондент телеканала Al-Mayadeen также отмечает, что в небе над Дамаском были слышны взрывы.