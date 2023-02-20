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04:44, 20 февраля 2023Мир

ВВС Израиля нанесли ракетный удар по культурному центру в Дамаске

ЦПВС: ВВС Израиля при ракетном ударе по Дамаску разрушили здание культурного центра

Фото: Reuters

Здания Технического института и культурного центра в сирийском Дамаске разрушены в результате ракетного удара четырьмя истребителями F-16 Военно-Воздушных сил (ВВС) ВВС Израиля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на замруководителя Российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майора Олега Гуринова.

По его словам, истребители выпустили четыре ракеты со стороны Голанских высот, вследствие чего в Дамаске разрушены здания института прикладного искусства и культурного центра в районе Кафр-Суса.

Ранее сообщалось, что в результате атаки ВВС Израиля на сирийский Дамаск погибли пять мирных жителей, «остальные все еще находятся в критическом состоянии». Уточняется, что под ракетный удар попал жилой дом в квартале Кфар-Суса. Корреспондент телеканала Al-Mayadeen также отмечает, что в небе над Дамаском были слышны взрывы.

Марина Совина
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