Стали известны детали осиротившего младенца ДТП на российской трассе

78.ru: виновник ДТП под Выборгом с 4 погибшими привлекался за превышение скорости

Стали известны детали осиротившего младенца ДТП с четырьмя погибшими на российской трассе. Подробности трагедии приводит портал 78.ru.

По данным издания, виновник аварии под Выборгом неоднократно привлекался к административной ответственности за превышение скорости. Издание сообщает, что лишь за последний год мужчина получил четыре штрафа по этой административной статье.

Уточняется, что в аварии погиб водитель, его супруга и еще два находившихся в машине человека, в том числе несовершеннолетний. Ребенок погибшей семейной пары пострадал, его госпитализировали. Свидетели ДТП сообщили, что приезда экстренных служб пришлось ждать около тридцати минут.

Ранее сообщалось, что на трассе Зеленогорск — Приморск — Выборг лоб в лоб столкнулись Mercedes и Saab. Изначально поступили сообщения о пяти погибших, позже число жертв было скорректировано.