Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
13:56, 20 февраля 2023Среда обитания

Экскаватор на московской стройке провалился в котлован

Строительный экскаватор упал в котлован на Кантемировской улице в Москве

В Москве строительный экскаватор провалился в строительный котлован. Видео происшествия публикует Telegram-канал «Москва 24».

Инцидент произошел утром на улице Кантемировская на юге столицы. Упавший в яму водитель экскаватора не сумел выбраться из нее самостоятельно — на помощь пришлось вызывать автокран и экстренные службы города. Уточняется, что мужчина не пострадал.

Ранее грузовик провалился под новый асфальт во время ремонтных работ в Красноярске. Об инциденте на улице Калинина стало известно в конце лета. Груженый автомобиль сдавал назад на участке, где проходил ремонт дороги, и в какой-то момент начал постепенно уходить под землю.

На видео с места происшествия было видно, как задняя часть машины погрузилась под асфальт. Самостоятельно выбраться водитель не смог, вызволять его приехал кран. Возможной причиной инцидента в администрации российского города назвали размыв грунта из-за протекающего рядом ручья.

Нина Ташевская
Обсудить
Последние новости
В граничащем с Украиной российском регионе погибли шесть срочников
В США заявили о потере веры Запада в победу Украины
В США рассказали о множестве планов визита Байдена в Киев
В «Шиннике» объяснили слова тренера о гордости за драку игроков с украинцами
ФСБ задержала более 30 человек по делу о хищениях в ПФР
Меркель в разговоре с пранкерами призвала Запад быть вместе с Украиной
Россиянка описала Абхазию словами «рай мошенников и помогателей»
На Украине понадеялись на решение подвисших вопросов после визита Байдена
В Евросоюзе начали переговоры со Словакией насчет Украины
Байден посетил Киев в галстуке в цветах украинского флага
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.