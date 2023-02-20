Экскаватор на московской стройке провалился в котлован

Строительный экскаватор упал в котлован на Кантемировской улице в Москве

В Москве строительный экскаватор провалился в строительный котлован. Видео происшествия публикует Telegram-канал «Москва 24».

Инцидент произошел утром на улице Кантемировская на юге столицы. Упавший в яму водитель экскаватора не сумел выбраться из нее самостоятельно — на помощь пришлось вызывать автокран и экстренные службы города. Уточняется, что мужчина не пострадал.

Ранее грузовик провалился под новый асфальт во время ремонтных работ в Красноярске. Об инциденте на улице Калинина стало известно в конце лета. Груженый автомобиль сдавал назад на участке, где проходил ремонт дороги, и в какой-то момент начал постепенно уходить под землю.

На видео с места происшествия было видно, как задняя часть машины погрузилась под асфальт. Самостоятельно выбраться водитель не смог, вызволять его приехал кран. Возможной причиной инцидента в администрации российского города назвали размыв грунта из-за протекающего рядом ручья.