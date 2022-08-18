В российском городе грузовик провалился под новый асфальт

В Красноярске грузовик провалился под асфальт во время ремонта дороги

В Красноярске во время ремонтных работ грузовик провалился под новый асфальт. Внимание на ситуацию в российском городе обратило издание NGS24.

Об инциденте на улице Калинина стало известно в четверг, 18 августа. Груженый автомобиль сдавал назад на участке, где проходил ремонт дороги, и в какой-то момент начал постепенно уходить под землю. На записи, снятой очевидцем, можно увидеть, как задняя часть машины погрузилась под асфальт. Вызволять ее приехал кран. Водитель грузовика не пострадал.

В красноярском департаменте городского хозяйства одной из возможных причин произошедшего назвали размыв грунта — неподалеку протекает ручей Серебряный. Кроме того, машина могла провалиться под асфальт из-за аварии на сетях. Представитель ведомства добавила, что по факту случившегося соберут комиссию, которая выяснит точную причину.

В июле в Москве пять человек пострадали из-за провалившегося под землю асфальта. Грунт возле жилого дома на улице Каховка обвалился, когда по дороге ехала «ГАЗель». Пострадавших пассажиров автомобиля доставили в больницу с травмами различной степени тяжести.