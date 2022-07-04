В Москве пять человек пострадали из-за провалившегося под землю асфальта

На юго-западе Москвы пять человек пострадали из-за обвала грунта на дороге

На юго-западе Москвы под землю провалился асфальт на дороге. В результате инцидента пострадали пять человек. Об этом Госавтоинспекция столицы сообщила в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел в районе жилого дома на улице Каховка. Грунт обвалился, когда по дороге ехала «ГАЗель». Внутри автомобиля находились пять человек. Их доставили в медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести. Водитель не пострадал.

В образовавшуюся яму попало колесо машины. На место происшествия прибыли оперативные службы города. На двух крайних правых полосах в сторону центра ограничено движение. «На месте происшествия нашими сотрудниками обеспечиваются регулировочно-распорядительные действия, в целях безопасности дорожного движения», — уточнили в Госавтоинспекции.

Ранее подобный инцидент произошел на севере Москвы — автомобиль с водителем провалился в гигантскую яму на дороге, вырытую работниками коммунальных служб. По предварительным данным, водитель Hyundai Solaris сдавал назад и заехал в яму, в которой рабочие вели ремонт, а ограждения вокруг нее не было.