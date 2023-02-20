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14:38, 20 февраля 2023Наука и техника

В России рассказали о превращении украинских пилотов F-16 в мишени

Генерал Попов сообщил, что обучение украинских пилотов F-16 займет минимум три месяца

Фото: Aijaz Rahi / АР

Украинские пилоты могут получить минимальные навыки управления американскими истребителями F-16 Fighting Falcon за три месяца, но ускоренное обучение превратит их в мишени. Об этом заслуженный российский военный летчик, генерал-майор Владимир Попов рассказал в интервью ТАСС.

Он отметил, что в условиях боевых действий возможно переучить летчика с истребителя МиГ-29 на Су-27, а быстро освоить технику, которая отличается от советских машин, практически невозможно.

«Взять хотя бы приборы, которые будут отсчитывать расстояние не в километрах, а в милях. Только на этот постоянный пересчет уходит много времени, что значительно замедляет реакцию пилота и его поведение в воздухе», — сообщил Попов.

По его словам, украинские пилоты могут получить минимальные навыки управления F-16 минимум за три месяца, а обучение применению высокоточных средств поражения потребует гораздо большего времени. Также необходимо подготовить техников, обучение которых может занять минимум полгода.

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Еще одной проблемой в случае поставок F-16 Киеву станет инфраструктура, которая предназначена для работы с советскими истребителями. По мнению Попова, выходом из этой ситуации может стать использование инфраструктуры соседних стран и пилотов-наемников, но вряд ли Запад решится на это.

Ранее британское издание The Spectator писало, что западные страны не желают поставлять Киеву истребители F-16, поскольку опасаются сети российских систем противовоздушной обороны.

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Даниил Иринин
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