Режиссер «Дюны» похвалил «Фабельманов» Стивена Спилберга

Канадский режиссер Дени Вильнев назвал «Фабельманов» лучшим фильмом о кино

Канадский режиссер Дени Вильнев во время выступления на 75-й церемонии Гильдии режиссеров Америки похвалил «Фабельманов» Стивена Спилберга. Об этом сообщает World of Reel.

Постановщик «Дюны» назвал «Фабельманов» лучшим фильмом о кино. «Это чудо. Сказать, что я был глубоко тронут этим фильмом, это ничего не сказать. "Фабельманы" — это чистый акт художественной щедрости, сделанный одним из величайших режиссеров нашего времени», — заявил Вильнев.

Отмечается, что кинематографист не впервые восхищается Спилбергом. Он рассказывал, что в молодости на его хоккейной форме была выбита фамилия американского режиссера, и это давало ему «мужества выступать против врага». Вильнев также похвалил другую работу Спилберга — «Близкие контакты третьей степени». По словам режиссера, этот фильм изменил его жизнь.

В картине «Фабельманы» снялись Гэбриел ЛаБелль, Мишель Уильямс, Пол Дано и Сет Роген. Она основана на воспоминаниях Спилберга о детстве, проведенном в Аризоне. Лента вошла в число номинантов на премии «Оскар» и «Золотой глобус», а также победила на кинофестивале в Торонто.