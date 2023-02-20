Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
15:37, 20 февраля 2023Культура

Режиссер «Дюны» похвалил «Фабельманов» Стивена Спилберга

Канадский режиссер Дени Вильнев назвал «Фабельманов» лучшим фильмом о кино
Дени Вильнев

Дени Вильнев. Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Канадский режиссер Дени Вильнев во время выступления на 75-й церемонии Гильдии режиссеров Америки похвалил «Фабельманов» Стивена Спилберга. Об этом сообщает World of Reel.

Постановщик «Дюны» назвал «Фабельманов» лучшим фильмом о кино. «Это чудо. Сказать, что я был глубоко тронут этим фильмом, это ничего не сказать. "Фабельманы" — это чистый акт художественной щедрости, сделанный одним из величайших режиссеров нашего времени», — заявил Вильнев.

Отмечается, что кинематографист не впервые восхищается Спилбергом. Он рассказывал, что в молодости на его хоккейной форме была выбита фамилия американского режиссера, и это давало ему «мужества выступать против врага». Вильнев также похвалил другую работу Спилберга — «Близкие контакты третьей степени». По словам режиссера, этот фильм изменил его жизнь.

В картине «Фабельманы» снялись Гэбриел ЛаБелль, Мишель Уильямс, Пол Дано и Сет Роген. Она основана на воспоминаниях Спилберга о детстве, проведенном в Аризоне. Лента вошла в число номинантов на премии «Оскар» и «Золотой глобус», а также победила на кинофестивале в Торонто.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Погосян
Обсудить
Последние новости
Минобороны России опубликовало карту боевых действий в зоне спецоперации
Стали известны подробности смертельного пожара в подмосковном ТЦ
В бундестаге обвинили правительство ФРГ в сокрытии военных расходов на Украину
Нелепый наряд звезды «Хода королевы» на BAFTA стал предметом насмешек в сети
Живущим без секса супругам назвали способы сделать брак счастливым
Появились новые подробности о состоянии Романа Костомарова
Устроивший ДТП на Бали россиянин сбежал из больницы и был объявлен в розыск
Режиссер «Дюны» похвалил «Фабельманов» Стивена Спилберга
Отъезд Байдена из Киева попал на видео
Россиянка заживо сожгла полуторагодовалую дочь на глазах у восьмилетнего сына
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.