В сети восхитились внешностью почтальонши в нерабочее время

В сети восхитились внешностью почтальонши Лу из Англии в нерабочее время

Почтальонша Лу из Англии с никнеймом @loucrozier показала внешность в нерабочее время и восхитила пользователей сети. Соответствующее видео появилось в ее TikTok-аккаунте.

Вначале на размещенных кадрах жительница графства Сассекс предстала в красной форменной футболке с отложным воротом, под которую надела черную водолазку. Также она дополнила наряд шортами, солнечными очками и собрала волосы в высокий хвост. Затем британка позировала в предметах гардероба, которые носит в свободное время. Среди них — короткие топы, обнажающие живот, и облегающее мини-платье в сочетании с ботфортами.

Зрители оценили ее образы в комментариях: «Ты определенно выглядишь первоклассно», «Сногсшибательная», «Если ты придешь ко мне, отправитель не дождется обратного письма».

Ранее в феврале фермерша с никнеймом @agripage_ показала внешность во время работы и восхитила пользователей сети. На размещенных кадрах девушка предстала за рулем современного трактора Fendt 724 весом почти восемь тонн.