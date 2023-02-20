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08:37, 20 февраля 2023Россия

В Госдуме призвали наказывать россиян за недопуск в квартиру газовщиков

В Госдуме призвали ввести административную ответственность за недопуск в дом газовщиков

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Глава комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов сообщил об обсуждении нового законопроекта о введении административной ответственности за недопуск в квартиру сотрудников техобслуживания газового оборудования. Об этом сообщают «Известия».

По словам депутата, разработка законопроекта начнется уже в этом году. Он отметил, что инициатива подразумевает «максимально жесткие санкции, потому что речь идет о безопасности» не только жильцов, но и окружающих.

«Но мы постараемся найти баланс: наша задача не наказать, а предложить адекватное решение, чтобы попасть в квартиру и проверить состояние плиты или колонки», — пояснил Пахомов.

Поправки в административный кодекс следует разработают совместно с комитетом Госдумы по госстроительству и законодательству, подчеркнул парламентарий.

В декабре сообщалось, что Государственная Дума рассмотрит во втором чтении доработанный законопроект о безопасности эксплуатации газового оборудования в домах. Документ подразумевает, что в доме будет работать одна обслуживающая организация, с которой сотрудничает управляющая компания. С этой газовой организацией все жильцы квартир заключат договоры.

Марина Совина
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