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17:02, 20 февраля 2023Россия

Россиянина с инвалидностью выгнали из кафе

Жителя Волгограда с ДЦП выгнали из кафе, поскольку он якобы пугал посетителей

Жителя Волгограда с детским церебральным параличом (ДЦП) не впустили в одно из городских кафе. По словам одного из сотрудников заведения, россиянин с инвалидностью второй группы пугает других посетителей. Об этом сообщает издание «Волгоград Онлайн», в распоряжении которого оказалась запись разговора мужчин.

На ролике слышно, как представившийся Юрием молодой человек, обращаясь к посетителю на «ты», просит его выйти. Затем он спрашивает, не нужно ли вынести мужчине «чай и булочку», чтобы тот поел на улице. По словам сотрудника, инвалид пугает гостей. Одетый в черное Юрий назвал себя официантом, при этом на видео слышны обрывки радиопереговоров.

Волгоградец заявил, что такое поведение оскорбляет его. На что сотрудник ответил, что он никого не оскорбляет и не выгоняет.

Ранее в Крыму девочку с аутизмом выгнали из торгового центра. По словам администратора ТЦ, такое решение она приняла «в целях безопасности». Несколькими годами ранее в кафе не пустили больную ДЦП младшую сестру модели Натальи Водяновой.

Алан Босиков
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