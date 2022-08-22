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Девятилетнюю россиянку с аутизмом «в целях безопасности» выгнали из ТЦ

В Севастополе девочку с аутизмом выгнали «в целях безопасности» из игровой комнаты в ТЦ

Кадр: страница «Mash | Мэш» во Вконтакте

В Севастополе девятилетнюю девочку с аутизмом выгнали из игровой комнаты в торговом центре «Муссон». Администратор объяснила матери россиянки, что такая мера принята «в целях безопасности» других детей, сообщается в Telegram-канале Mash.

У ребенка легкая форма заболевания — она быстро обучается, но пока плохо говорит. Несмотря на это, по словам матери, девятилетняя россиянка легко сходится со сверстниками. До инцидента она спокойно проводила с ними время в других игровых комнатах.

Однако в этот раз администратор ТЦ заявила матери, что ее дочери нельзя находиться в игровой зоне из-за новых правил. Сотрудница уверяла, что по регламенту инвалиды не должны оставаться со здоровыми детьми, даже под контролем родителей, поскольку это опасно.

Ситуацией уже заинтересовался губернатор Михаил Развожаев. Он пообещал пообщаться с пострадавшей девочкой и ее мамой. «Встречусь и лично разберусь в этой истории. Если какие-то предприниматели не включают голову и отключают сердце, то мы им поможем осознать и исправить свои ошибки», — написал он в Telegram.

Региональные следователи также сообщили о необходимости провести профилактическую работу с сотрудниками игровой комнаты, чтобы не допустить подобные инциденты в будущем.

Ранее жительница Санкт-Петербурга увидела на детской площадке в Красносельском районе детей с особенностями развития и пошла их выгонять. Она отметила, что ее дочь испугалась, увидев ребенка с инвалидностью, и потребовала от взрослых, чтобы те увели своих подопечных. Позже следователи отказались заводить на россиянку уголовное дело.

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Анна Щербакова
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