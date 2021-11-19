Прогнавшая детей-аутистов с площадки россиянка избежала наказания

Следствие отказалось заводить уголовное дело на жительницу Санкт-Петербурга, которая прогнала детей с аутизмом с игровой площадки. Об этом сообщила одна из руководителей центра инклюзивных проектов «Какая разница» Валерия Катаева, ее слова передает «Интерфакс».

Она уточнила, что Следственный комитет (СК) России отказал в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием состава преступления.

В свою очередь руководитель местного отделения Всероссийской организации родителей детей-инвалидов (ВОРДИ) Наталья Денисова рассказала, что организация намерена направить жалобу на решение СК главе ведомства Александру Бастрыкину.

Она отметила, что в организации считают отказ необоснованным, так как в действиях россиянки явно заметен факт унижения человеческого достоинства.

В июле 2021 года жительница Санкт-Петербурга увидела на детской площадке в Красносельском районе детей с особенностями развития и пошла их выгонять. Она отметила, что ее дочь испугалась, увидев ребенка с инвалидностью, и потребовала от взрослых, чтобы те увели своих подопечных.

Работники организации «Центр помощи детям с расстройствами аутического спектра», чьими воспитанниками являлись выгнанные с площадки дети, обратились в полицию с заявлением об оскорблении несовершеннолетних и о нарушении закона «О социальной защите инвалидов».