Единственный дом детей-инвалидов в российском городе сделали COVID-госпиталем

Единственное в Курганской области спецучреждение для детей-инвалидов с нарушениями психики и поражением нервной системы перепрофилировали в COVID-госпиталь. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Учреждение располагается в микрорайоне Заозерный в Кургане. Отмечается, что в нем располагались 32 ребенка, из которых 12 имеют статус сироты. По сообщениям Департамента здравоохранения Курганской области, всех детей отправили в другие детские дома региона.

В Депздраве заверили, что COVID-госпиталь будет существовать в здании дома ребенка временно.

«Здание передадут только для социальных нужд. Пока здесь могут быть размещены койки для пациентов с COVID-19, в дальнейшем, после проведения санэпидобработки, учреждение для реабилитации», — сообщили в ведомстве, отметив, что для реабилитации детей, которых пришлось отправить в другие учреждения, созданы все условия.

По данным Депздрава, персонал учреждений, куда доставили детей, имеет большой опыт работы и обучен всем необходимым навыкам.

«Сотрудникам дома ребенка рассказали о предстоящей реорганизации и озвучили предложения по трудоустройству», — добавили в ведомстве.

Ранее в российском регионе произошла вспышка COVID-19 в интернате для детей-инвалидов. Из-за случаев заражения коронавирусом Волгоградский областной реабилитационный центр для детей-инвалидов «Доверие» пришлось перевести в режим карантина на две недели.