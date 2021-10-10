Пропавшего мальчика нашли спящим с бездомной собакой в подвале

Пропавший в Приморье 9-летний мальчик найден живым в подвале заброшенного дома. Об этом сообщили в Приморском управление МВД. Ребенка обнаружили спящим в обнимку с бродячим щенком.

По данным ведомства, в ночь на 10 октября в полицию с заявлением о пропаже ребенка обратилась жительница Уссурийска. Она сообщила, что ее сын не вернулся домой после школы. До полуночи родители пытались найти его самостоятельно, затем обратились за помощью к правоохранительным органам.

Наряды полицейских начали обыскивать дворы, гаражи и подвалы домов. В одном из заброшенных полуразрушенных зданий им удалось отыскать мальчика. Он спал на потрепанном диване, укрывшись подручным материалом, и обнимал щенка. Выяснилось, что ребенок, заигравшись на улице, не заметил, как стемнело, а потом побоялся идти домой, подумав, что родители будут его ругать.

Сообщается, что ребенок не пострадал. Полицейские провели со школьником и его матерью профилактическую беседу, после чего передали в семью. Мама мальчика выразила сотрудникам полиции искренние слова благодарности за спасение сына.

В конце апреля стало изветно, что в английском городе Бирмингем, графство Уэст-Мидлендс, домашний пес породы хаски нашел брошенного в зарослях новорожденного ребенка и спас ему жизнь. Во время прогулки питомец обнаружил в кустарниках новорожденного мальчика и аккуратно толкнул его носом, от чего младенец заплакал. Уолш услышал подозрительные звуки и прибежал на помощь.

