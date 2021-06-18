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В российском городе десятилетний мальчик спас девочку из ямы с кипятком

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Фото: страница «Управляющей компании «АКТИВ-КОМФОРТ»» во «ВКонтакте»

В Кирове десятилетний Данил спас маленькую девочку из ямы с кипятком. Об этом сообщается в паблике одной из управляющих компаний во «ВКонтакте».

Уточняется, что во дворе одного из домов, вблизи которого играл ребенок, произошел прорыв теплосетей. Потоком горячей воды грунт размыло, и бетонная плита рухнула в яму с кипятком, а вместе с ней упала и девочка.

Дети, игравшие в том же дворе, не поняли, что произошло. Только мальчик, не испугавшись, подбежал к яме и протянул руку девочке. Ему удалось вытащить ее из воды живой.

Спасенный ребенок получил серьезные ожоги. Пострадавшую госпитализировали в областной Центр травматологии, ортопедии и нейрохирургии. На данный момент она находится под присмотром врачей.

Ранее десятилетний мальчик из американского штата Южная Дакота ценой своей жизни спас тонувшую в реке сестру. Он помог девочке добраться до берега, а сам исчез под водой. Его тело позже нашли спасатели.

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