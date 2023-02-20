Появились кадры с места смертельного пожара в подмосковном ТЦ

Появились кадры с места смертельного пожара в подмосковной Лобне, где погибли два человека

Появились кадры с места смертельного пожара в торговом центре (ТЦ) в подмосковной Лобне, в котором погибли два человека. Запись в понедельник, 20 февраля, публикует Telegram-канал «Подъем».

ЧП произошло в одном из магазинов на улице Кольцевая. По данным Telegram-канала «112», возгорание случилось в магазине «Пятерочка», на месте обнаружены тела 46-летней Татьяны Я. и мужчины, чья личность пока устанавливается.

РИА Новости со ссылкой на собственный источник пишет, что все произошло в магазине одежды. В МЧС уточнили, что сообщение о пожаре поступило в 11:45. Площадь возгорания составила 40 квадратных метров. В 12:50 открытое горение было ликвидировано.

17 февраля пожар, в котором заживо сгорели пять человек, произошел в селе Мамоны Иркутской области. Прокуратура публиковала видео с места происшествия.