Появились кадры с места смертельного пожара с пятью заживо сгоревшими россиянами

Прокуратура опубликовала видео с места пожара в селе Мамоны, где 5 человек сгорели заживо

Появились кадры с места смертельного пожара в селе Мамоны Иркутской области, где пять человек сгорели заживо. Видео опубликовала пресс-служба региональной прокуратуры в своем Telegram-канале.

О ЧП стало известно ранее 17 февраля. Пожар начался в одной из квартир жилого дома. В МЧС России заявили, пожар случился из-за небольшого источника зажигания на кровати: ночью хозяин дома закурил в постели.

Известно, что накануне вечером компания распивала спиртные напитки, после чего легла спать. Пожар обнаружили рано утром соседи. Уточнялось, что шесть человек, которые жили в соседней квартире, смогли эвакуироваться.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»).