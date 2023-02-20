В российском городе восемь человек пострадали в аварии

В Краснодарском крае 8 человек, включая ребенка, пострадали в аварии на трассе М4 «Дон»

В городе Горячий Ключ Краснодарского края пострадали восемь человек, включая ребенка, в результате дорожной аварии с грузовиком. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД России.

По информации ведомства, авария случилась на трассе М4 «Дон». Водитель легковой иномарки Toyota совершил наезд на впереди идущий грузовик Sitrak, следует из предварительных данных.

Восемь пассажиров автомобиля Toyota, включая водителя и 12-летнюю девочку, госпитализированы с травмами различной степени тяжести, отметили в региональном главке. По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее в Мордовии погибли пять человек в ДТП — из них четверо детей. По данным телеканала РЕН ТВ, авария произошла в российском регионе днем 19 февраля на 31 километре автодороги Саранск — Сурское — Ульяновск.