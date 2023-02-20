Российские войска уничтожили до 100 солдат ВСУ на краснолиманском направлении

В Минобороны сообщили об уничтожении до 100 солдат ВСУ на краснолиманском направлении

Российские военнослужащие уничтожили до 100 солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении. Об этом в понедельник, 20 февраля, журналистам сообщили в Министерстве обороны России.

Уточняется, что группировка российских войск «Центр» нанесла удары в районах Ямполовки Донецкой народной республики (ДНР), Стельмаховки и Червоной Дибровы Луганской народной республики (ЛНР).

В результате было уничтожено до 100 украинских военнослужащих, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 американского производства, две боевые бронированные машины и две гаубицы Д-30.