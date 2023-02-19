Российские войска уничтожили несколько самоходных гаубиц под Херсоном

Минобороны сообщило об уничтожении под Херсоном трех гаубиц и пяти автомобилей ВСУ

Российские войска за сутки уничтожили под Херсоном пять автомобилей и три гаубицы Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом журналистам сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Речь идет о самоходных гаубицах «Акация» и «Гвоздика» и буксируемой «Мста-Б». Также на этом направлении украинская армия потеряла убитыми 15 своих военнослужащих.

«Кроме того, в районе города Херсона и населенного пункта Михайловка Херсонской области поражены четыре склада ВСУ с боеприпасами», — сказал Конашенков.

Ранее стало известно, что российские системы ПВО сумели сбить над Херсонской областью вертолет Ми-8, а также девять беспилотников украинских войск в других районах специальной военной операции.