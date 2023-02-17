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14:17, 17 февраля 2023Россия

Российские ПВО сбили в Херсонской области украинский вертолет Ми-8

Минобороны сообщило, что российская ПВО сбила украинский вертолет Ми-8 под Херсоном
СюжетМинобороны:

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили в районе села Никольское Херсонской области вертолет Ми-8 Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Кроме того, за сутки были уничтожены девять украинских беспилотников в районе Голикова, Преображенного, Куземовки и Площанки Луганской народной республики и недалеко от Орлинского, Володина и Александровки Донецкой народной республики.

Также российские ПВО перехватили три снаряда реактивных систем залпового огня HIMARS и противорадиолокационную ракету HARM, добавил Конашенков.

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По данным Минобороны, всего с начала спецоперации российские войска уничтожили 8429 единиц военной автомобильной спецтехники, 4121 орудие полевой артиллерии и минометов, 1027 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7901 боевую бронемашину, 404 зенитных ракетных комплекса, 3161 беспилотник, 385 самолетов и 210 вертолетов.

Накануне ведомство сообщало, что российские средства ПВО сбили вертолет Ми-8 ВСУ в районе Дорошовки Харьковской области. Кроме того, 14 февраля Минобороны отчиталось, что российская авиация уничтожила в районе Черевковки ДНР истребитель МиГ-29, а также еще один украинский Ми-8 в небе над селом Славянкой.

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Константин Лысяков
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