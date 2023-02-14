Российские войска сбили истребитель МиГ-29 и вертолет Ми-8 ВСУ под Донецком

Минобороны заявило о сбитых авиацией в ДНР истребителе МиГ-29 и вертолете Ми-8 ВСУ

Российская авиация сбила в районе Черевковки Донецкой народной республики (ДНР) истребитель МиГ-29 Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Кроме того, в небе над селом Славянкой был уничтожен вертолет Ми-8 воздушных сил Украины, добавил он.

Конашенков также сообщил, что российским средствам противовоздушной обороны за сутки удалось перехватить четыре снаряда реактивной системы залпового огня HIMARS и сбить семь беспилотников ВСУ в Луганской народной республике (ЛНР), ДНР и Запорожской области.

По данным Минобороны, всего с начала спецоперации российские войска уничтожили 385 самолетов, 208 вертолетов и 3121 беспилотник ВСУ.

10 февраля ведомство сообщало, что украинский вертолет Ми-8 был сбит в районе населенного пункта Терновка Запорожской области. Днем ранее, 9 февраля, в ДНР российские истребители в воздушном бою уничтожили самолет МиГ-29 ВСУ.