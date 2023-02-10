Минобороны России заявило о сбитом вертолете Ми-8 в Запорожье

Минобороны России отчиталось о сбитом вертолете ВСУ Ми-8 в Запорожской области

Российская истребительная авиация в Запорожской области сбила вертолет Ми-8 Воздушных сил Украины. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Там уточнили, что украинский вертолет был сбит в районе населенного пункта Терновка.

Днем ранее, 9 февраля, в Донецкой народной республике (ДНР) российские военные сбили украинский самолет МиГ-29. До этого российские военные сбили украинский МиГ-29 в Херсонской области — его удалось перехватить в районе села Червоноармейское.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин назвал ее основной задачей защиту жителей Донбасса. С 21 сентября в России началась частичная мобилизация — 28 октября было объявлено о ее завершении.