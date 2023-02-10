Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:50, 10 февраля 2023Россия

Минобороны России заявило о сбитом вертолете Ми-8 в Запорожье

Минобороны России отчиталось о сбитом вертолете ВСУ Ми-8 в Запорожской области

Фото: РИА Новости

Российская истребительная авиация в Запорожской области сбила вертолет Ми-8 Воздушных сил Украины. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Там уточнили, что украинский вертолет был сбит в районе населенного пункта Терновка.

Днем ранее, 9 февраля, в Донецкой народной республике (ДНР) российские военные сбили украинский самолет МиГ-29. До этого российские военные сбили украинский МиГ-29 в Херсонской области — его удалось перехватить в районе села Червоноармейское.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин назвал ее основной задачей защиту жителей Донбасса. С 21 сентября в России началась частичная мобилизация — 28 октября было объявлено о ее завершении.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Шейкина
Обсудить
Последние новости
Минобороны заявило о попытке ВСУ высадиться на левый берег Днепра в Херсоне
В США начали еще одно расследование против Neuralink Илона Маска
Волочкова рассказала о проблемах со здоровьем
Российские системы ПВО сбили 14 снарядов РСЗО HIMARS
Российские войска ликвидировали до 100 бойцов ВСУ на краснолиманском направлении
Жильцам разрушенного взрывом газа дома в Новосибирске выдадут новые квартиры
Войска России уничтожили до 125 солдат ВСУ на одном направлении боевых действий
Минобороны доложило об уничтожении до 60 украинских военных под Херсоном
Северная Осетия проверит данные о связи добровольцев с преступниками в Запорожье
ВС России взяли под контроль населенный пункт Двуречное в Харьковской области
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.