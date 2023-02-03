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14:56, 3 февраля 2023Россия

Российские военные сбили украинский самолет МиГ-29 в Херсонской области

Минобороны сообщило о сбитом украинском самолете МиГ-29 в Херсонской области
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Nina Liashonok / Ukrinform / ZumaPress / Globallookpress.com

Российские военнослужащие сбили самолет МиГ-29 воздушных сил Украины в Херсонской области. Об этом в пятницу, 3 февраля, журналистам сообщили в Министерстве обороны России.

В военном ведомстве уточнили, что самолет был сбит в районе села Червоноармейское.

Кроме этого, за сутки российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО) было сбито семь украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в районах Никольского и Кирилловки в Донецкой народной республике (ДНР), Куземовки и Кременной в Луганской народной республике (ЛНР), а также в районах Котляровки в Харьковской области и Голой Пристани в Херсонской области.

Всего, по уточненным данным Минобороны, с начала проведения специальной военной операции Вооруженные силы России уничтожили 382 самолета, 206 вертолетов, 3008 беспилотных летательных аппаратов, 403 зенитных ракетных комплекса, 7723 танка и другие боевые бронированные машины, 1004 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3988 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 8255 единиц специальной военной автомобильной техники.

Ранее в Минобороны заявили, что авиация и артиллерия Западной группировки российских войск нанесла поражение трем реактивным системам залпового огня «Град» в районе города Волчанска в Харьковской области.

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Варвара Родикова
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