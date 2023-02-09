Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:33, 9 февраля 2023Россия

Минобороны заявило о сбитом украинском самолете МиГ-29

Минобороны заявило об уничтожении самолета ВСУ МиГ-29 в районе Новопавловки в ДНР

Фото: Александр Ермошенко / AP

В Донецкой народной республике (ДНР) российские военные сбили украинский самолет. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Там уточнили, что самолет МиГ-29 был сбит истребительной авиацией Воздушно-космических сил (ВКС) России в районе Новопавловки.

Материалы по теме:
«Что, пацаны поедут, а ты нет?» Как мобилизованные россияне пытаются отстоять право на альтернативную службу
«Что, пацаны поедут, а ты нет?»Как мобилизованные россияне пытаются отстоять право на альтернативную службу
24 ноября 2022
«Важно доказать заболевание» Как отстаивать свои права, если не годен к мобилизации по здоровью?
«Важно доказать заболевание»Как отстаивать свои права, если не годен к мобилизации по здоровью?
29 сентября 2022
«Люди стоят и смотрят в небо» Как живет Белгород — город на границе спецоперации
«Люди стоят и смотрят в небо»Как живет Белгород — город на границе спецоперации
19 октября 2022

До этого российские военные сбили украинский МиГ-29 в Херсонской области — его удалось перехватить в районе села Червоноармейское. Такой же самолет оказался уничтожен в районе Красноармейска в ДНР.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин назвал ее основной задачей защиту жителей Донбасса. С 21 сентября в России началась частичная мобилизация — 28 октября было объявлено о ее завершении.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Шейкина
Обсудить
Последние новости
Госдума захотела обратиться в ООН из-за фактов о подрыве «Северных потоков»
Украина призвала SpaceX выбрать сторону
Google показала Android 14
Россиянка выкинула голую годовалую дочь в снег
Россию лишили еще одного международного турнира
В МЧС рассказали о поисках российской семьи в турецком городе
Российские войска ликвидировали свыше 85 бойцов ВСУ на южнодонецком направлении
В Киеве зафиксировали многократное превышение уровня загрязнения воздуха
Российские войска поразили четыре бригады ВСУ на краснолиманском направлении
В Италии сочли визит Зеленского в Париж нарушением единства ЕС
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.