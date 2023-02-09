Минобороны заявило о сбитом украинском самолете МиГ-29

Минобороны заявило об уничтожении самолета ВСУ МиГ-29 в районе Новопавловки в ДНР

В Донецкой народной республике (ДНР) российские военные сбили украинский самолет. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Там уточнили, что самолет МиГ-29 был сбит истребительной авиацией Воздушно-космических сил (ВКС) России в районе Новопавловки.

До этого российские военные сбили украинский МиГ-29 в Херсонской области — его удалось перехватить в районе села Червоноармейское. Такой же самолет оказался уничтожен в районе Красноармейска в ДНР.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин назвал ее основной задачей защиту жителей Донбасса. С 21 сентября в России началась частичная мобилизация — 28 октября было объявлено о ее завершении.