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11:53, 20 февраля 2023Бывший СССР

Кулеба не сможет присутствовать на заседании глав МИД стран ЕС

Глава МИД Украины Кулеба заявил, что не приедет на заседание коллег из стран ЕС

Фото: Amr Alfiky T / Reuters

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что не сможет присутствовать на заседании глав МИД стран Европейского союза (ЕС), которое пройдет в Брюсселе. Об этом он сообщил в своем Twitter.

«Я не смогу сегодня лично присутствовать на заседании Совета ЕС по иностранным делам», — сказал Кулеба. Кроме того, по словам министра, он поддерживает предложение Эстонии о совместных закупках странами Евросоюза оружия и боеприпасов для украинской стороны. При этом глава МИД не назвал причины отсутствия на заседании.

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Кристина Есикова
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