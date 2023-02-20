Кулеба не сможет присутствовать на заседании глав МИД стран ЕС

Глава МИД Украины Кулеба заявил, что не приедет на заседание коллег из стран ЕС

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что не сможет присутствовать на заседании глав МИД стран Европейского союза (ЕС), которое пройдет в Брюсселе. Об этом он сообщил в своем Twitter.

«Я не смогу сегодня лично присутствовать на заседании Совета ЕС по иностранным делам», — сказал Кулеба. Кроме того, по словам министра, он поддерживает предложение Эстонии о совместных закупках странами Евросоюза оружия и боеприпасов для украинской стороны. При этом глава МИД не назвал причины отсутствия на заседании.