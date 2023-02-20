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14:05, 20 февраля 2023Интернет и СМИ

Меркель в разговоре с пранкерами призвала Запад быть вместе с Украиной

Меркель заявила пранкерам Вовану и Лексусу, что весь запад должен быть вместе с Украиной

Фото: Pedro Nunes / Reuters

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель в беседе с российскими пранкерами Вованом (Владимир Кузнецов) и Лексусом (Алексей Столяров) заявила, что поддерживает работу правительства ФРГ в отношении Киева. Она также добавила, что весь Запад должен быть вместе с Украиной. Запись разговора доступна на Rutube.

«Европейцы активно общаются с США, и этот фронт очень похож на украинский. У меня сложилось впечатление, что Франция, Германия и весь Европейский Союз проводят действительно общую политику», — отметила она.

По словам экс-канцлера, важно, что западные страны остаются едиными в этом вопросе.

Ранее сообщалось, что Меркель в разговоре с пранкерами заявила, что Минские соглашения подарили Украине выигрыш по времени, который позволил подготовиться к конфликту. «И теперь Украина может не только дать ответ, но и получить необходимую поддержку», — добавила она.

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Варвара Кошечкина
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