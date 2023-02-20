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11:46, 20 февраля 2023Интернет и СМИ

Меркель заявила о выигрыше для Украины благодаря Минским соглашениям

Меркель заявила Вовану и Лексусу, что Минские соглашения подарили Киеву выигрыш по времени

Фото: Sean Gallup / Getty Images

Минские соглашения подарили Украине выигрыш по времени, который позволил подготовиться к конфликту. Такое мнение выразила бывший канцлер Германии Ангела Меркель в беседе с российскими пранкерами Вованом (Владимир Кузнецов) и Лексусом (Алексей Столяров). Запись их разговора доступна на Rutube.

«Я не думаю, что сейчас имеет смысл копаться в 2014 году. Тогда, чтобы не допустить худших вещей, все подписали это соглашение. Я просто считаю, что Минские соглашения дали Украине больше времени для развития между 2014 и 2021 годами», — рассказала Меркель пранкерам, которые представились бывшим президентом Украины Петром Порошенко.

По словам экс-канцлера ФРГ, такой выигрыш по времени был очень хорош для Киева, пусть и не предотвратил конфликт. «И теперь Украина может не только дать ответ, но и получить необходимую поддержку», — заявила Меркель.

«Я думаю, что самое главное на данный момент — это то, что Запад просто остается единым», — отметила собеседница пранкеров. По ее мнению, Франция, Германия и весь Европейский союз проводят общую политику.

В 2022 году Меркель в интервью Die Zeit заявила, что Минские соглашения были попыткой дать Украине время. Она подчеркнула, что Киев использовал это время, чтобы стать сильнее.

Ранее пранкеры Вован и Лексус от имени Порошенко пообщались с бывшим министром обороны США Марком Эспером. Экс-глава Пентагона, в частности, заявил им, что Украина выполняет грязную работу, которой в Соединенных Штатах не хотели бы заниматься.

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Олег Давыдов
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