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15:40, 13 февраля 2023Интернет и СМИ

Экс-глава Пентагона высказался о выполняемой Украиной грязной работе

Экс-министр обороны США Эспер заявил, что Украина выполняет грязную работу за США
Марк Эспер

Марк Эспер. Фото: Erin Scott / Reuters

Бывший министр обороны США Марк Эспер в разговоре с российскими пранкерами Вованом (Владимир Кузнецов) и Лексусом (Алексей Столяров) заявил, что Украина выполняет грязную работу, за которую Соединенные Штаты бы не взялись. Видео пранка доступно на Rutube.

Вован и Лексус позвонили экс-главе Пентагона от имени бывшего президента Украины Петра Порошенко. «Смелый украинский народ делает грязную работу такого рода, которой мы никогда не хотели заниматься здесь, в США. Вот почему нам следует продолжать всячески поддерживать вас тем, чем мы можем, будь то боеприпасы, оружие, разведданные и так далее», — сказал Эспер и подчеркнул, что Вашингтону «крайне важно продолжать поддерживать эту борьбу до конца».

Бывший министр обороны США также назвал проблемой расширение влияния России в разных странах. Помимо того, он счел, что Вашингтон должен предоставить Киеву комплексы ATACMS. «И я думаю, что решение о том, что мы запрещаем вам наносить удары по территории России, просто не имеет никакого смысла», — добавил Эспер.

Ранее сообщалось, что экс-глава Пентагона заявил Вовану и Лексусу о своей критике президента Джо Байдена из-за медлительности США в вопросах поставок вооружения Украине. Он также выразил беспокойство по поводу того, что Киев получит комплексы Patriot только через шесть-восемь месяцев.

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Олег Давыдов
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