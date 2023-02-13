Экс-глава Пентагона заявил о медлительности США в поставках вооружения Украине

Экс-глава Пентагона Марк Эспер заявил, что Белый дом опоздал с поставками Patriot Киеву

Экс-глава Пентагона Марк Эспер заявил о медлительности США в вопросах поставок вооружения Украине. Своим мнением он поделился в беседе с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вованом) и Алексеем Столяровым (Лексусом).

Бывший министр обороны рассказал, что критиковал президента США Джо Байдена за то, что тот медлит с передачей оружия и отказывается предоставлять Киеву некоторые виды вооружения. «Я много раз пытался поднять вопрос по поводу комплексов ATACMS. Хорошо, что комплексы Patriot будут поставлять в скором времени, но уже слишком поздно», — полагает он.

Эспер выразил беспокойство по поводу того, что Киев получит Patriot лишь через шесть-восемь месяцев. «Я не знаю, что говорит администрация Байдена, но уже слишком поздно, они были нужны сейчас, в прошлом месяце», — считает он.

Ранее председатель комитета по иностранным делам палаты представителей Конгресса США Майкл Маккол заявил, что Вашингтон продолжит поддерживать Киев. Он также сказал, что ему хотелось бы, чтобы необходимая помощь предоставлялась Украине быстрее.

В то же время 10 февраля сообщалось, что ряд конгрессменов США представили «Резолюцию об усталости от Украины», в которой призвали прекратить поставки оружия и финансовую поддержку страны.

