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08:45, 20 февраля 2023Культура

Стас Михайлов рассказал о доходах артистов

Певец Стас Михайлов рассказал о доходах артистов и заявил, что «артисты не зажрались»
Стас Михайлов

Стас Михайлов. Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Российский певец Стас Михайлов на записи шоу «Ниче святого» HiFi-стриминга «Звук» рассказал о доходах артистов.

Артист отметил, что принцип получения доходов певцов в России и на Западе кардинально отличается — к сожалению, не в пользу отечественного шоу-бизнеса. «Песня Hotel California принесла миллиарды. В Европе живут за счет альбомов», — подчеркнул Михайлов. По словам музыканта, в России, чтобы стать популярным, необходимо выпустить пять-шесть дисков, чтобы хотя бы «зайти кому-то в уши». Если музыка слушателю понравится — тогда «ты заработаешь деньги», уточнил он.

Певец сообщил, что жизнь отечественных артистов вовсе не так легка: «Все говорят: артисты зажрались! Да что они зажрались-то? Это эшелон людей, которые дарят радость людям, они всю жизнь борются с какой-то историей и всегда остаются на передовой. У них всегда сложности, неприятности, их всегда ругают».

Ранее журнал Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых звезд шоу-бизнеса за 2022 год. Список из десяти человек появился на сайте издания. Самой высокооплачиваемой группой были названы британские музыканты Genesis, заработавшие за 12 месяцев 230 миллионов долларов.

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Юлия Мискевич
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