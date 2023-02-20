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19:44, 20 февраля 2023Россия

Новорожденного ребенка в конверте нашли у мусоропровода в российском подъезде

В Сыктывкаре новорожденного ребенка нашли в подъезде возле мусоропровода

Фото: Unsplash

Младенца в конверте для новорожденных нашли в подъезде жилого дома на Октябрьском проспекте в Сыктывкаре. Об этом сообщает «КП-Коми».

16 февраля лежащего на полу возле мусоропровода ребенка обнаружил 31-летний судебный пристав, проживающий в этом подъезде. Россиянин объяснил, что плач младенца не прекращался на протяжении нескольких часов.

«Я подумал, что, наверное, у кого-то из соседей появился малыш. Но почему же ребенок так долго плачет? Почти три часа без перерыва», — рассказал он, отмечая, что никто из жильцов не отреагировал на детский крик.

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Увидев на лестничной площадке новорожденного, мужчина вызвал полицию и скорую помощь. По его мнению, на вид ребенку было около пяти-шести дней.

Сотрудники регионального МВД установили, что матерью младенца оказалась 23-летняя жительница соседнего дома. В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье об оставлении в опасности. Ребенка оставили в больнице под присмотром врачей, его здоровью ничего не угрожает.

Ранее сообщалось, что москвичку, выбросившую новорожденную дочь в мусоропровод, осудили на полтора года. Женщина родила дочь в ванной, завернула в пакет и выбросила в мусоропровод с девятого этажа. Найденного дворником ребенка госпитализировали, сейчас над ним установлена опека.

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Варвара Родикова
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