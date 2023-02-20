Сексолог указала на неожиданное влияние отсутствия интима на здоровье женщины

Врач Акимова: нехватка секса сказывается на здоровье, если женщина переживает об этом

Нехватка секса может оказать неожиданное, но не прямое влияние на здоровье женщины, рассказала врач-гинеколог медицинского центра «Кравира» и сексолог Анастасия Акимова. Ее слова приводит белорусское издание Onliner.

По словам Акимовой, вопреки предрассудкам, «для репродуктивного здоровья» женщинам необязательно заниматься сексом или родить ребенка. Однако отсутствие интима сказывается на здоровье психологически, если женщина переживает о своей половой жизни. «Точных причин развития таких женских заболеваний, как, например, миома или эндометриоз, не установлено. Определено лишь влияние наследственности и психоэмоциональных факторов. Да, если рассматривать психологический компонент, то переживания женщины за нереализованный репродуктивный потенциал могут сыграть свою роль», — указала врач.

Гинеколог уточнила, что довольная жизнью женщина может комфортно обходиться без секса или получать оргазм с помощью мастурбации без участия партнера. «Отсутствие секса плохо отражается на самочувствии женщины только в том случае, если она занимается самоедством», — заключила она.

Ранее психолог-сексолог Риналия Сафина перечислила способствующие достижению кульминации в сексе привычки. По ее словам, получению регулярных оргазмов способствуют медитации, физические нагрузки и здоровое питание.