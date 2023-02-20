Жильцов дома в центре Москвы бессрочно лишили газа

В доме на Фрунзенской набережной Москвы бессрочно отключили газ

Жильцов «сталинского» дома в центре Москвы бессрочно лишили газа. О том, что здание на Фрунзенской набережной оказалось аварийным, москвичи узнали из пришедшего от «Мосгаза» уведомления, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Россиянам пояснили, что из-за схемы подключения ремонт невозможно провести, не отключив весь дом от коммуникаций. В итоге без газа остались 179 квартир. Отмечается, что некоторые из них уже долгое время пустуют — коммунальщики рискуют не попасть в такое жилье для замены труб. При этом жильцам дома не уточнили, когда работы планируют завершить. Теперь москвичи закупаются электроплитами, но опасаются возможных проблем с проводкой.

Ранее тысячи жителей Орла остались без воды из-за коммунальной аварии. Пояснялось, что из-за кратковременного понижения напряжения произошли гидроудары, что привело к повреждению труб водоснабжения. Всего в результате аварии пострадали жильцы более 40 домов, при этом удалось обойтись без отключения отопления.