Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
18:22, 20 февраля 2023Среда обитания

Жильцов дома в центре Москвы бессрочно лишили газа

В доме на Фрунзенской набережной Москвы бессрочно отключили газ

Фото: unsplash

Жильцов «сталинского» дома в центре Москвы бессрочно лишили газа. О том, что здание на Фрунзенской набережной оказалось аварийным, москвичи узнали из пришедшего от «Мосгаза» уведомления, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Россиянам пояснили, что из-за схемы подключения ремонт невозможно провести, не отключив весь дом от коммуникаций. В итоге без газа остались 179 квартир. Отмечается, что некоторые из них уже долгое время пустуют — коммунальщики рискуют не попасть в такое жилье для замены труб. При этом жильцам дома не уточнили, когда работы планируют завершить. Теперь москвичи закупаются электроплитами, но опасаются возможных проблем с проводкой.

Ранее тысячи жителей Орла остались без воды из-за коммунальной аварии. Пояснялось, что из-за кратковременного понижения напряжения произошли гидроудары, что привело к повреждению труб водоснабжения. Всего в результате аварии пострадали жильцы более 40 домов, при этом удалось обойтись без отключения отопления.

Нина Ташевская
Обсудить
Последние новости
Медведев высказался о визите Байдена в Киев
Россиянка отдохнула на Бали и пожаловалась на «космические» цены на жилье
Названы опасные для выщипывания волос места на теле
СБУ обвинила трех блогеров в дискредитации ВСУ
Бывший президент Польши пожаловался на недоедание из-за цен на продукты
США выделят Украине новый пакет военной помощи в размере 460 миллионов долларов
Внук актрисы Татьяны Васильевой переехал в Москву из Германии
Лев Лещенко призвал к поиску национальной идеи
Двое россиян сняли квартиру и устроили лабораторию по изготовлению наркотиков
В Подмосковье школьник покурил вейп и умер
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.