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18:24, 6 февраля 2023Среда обитания

Тысячи жителей российского города остались без воды из-за аварии

Более 13 тысяч жителей Орла остались без водоснабжения из-за повреждения труб

Фото: пресс-служба администрации Орла

Более 13 тысяч жителей Орла остались без водоснабжения в результате коммунальной аварии. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Инцидент в российском городе произошел в понедельник, 6 февраля. «Сегодня ночью произошло отключение станции 3-го подъема Южно-Кромского водозаборного узла. Из-за кратковременного понижения напряжения произошли гидроудары, что привело к повреждению труб водоснабжения в 908-м и 909-м кварталах, в районе улицы Латышских Стрелков и переулка Дарвина», — сказано в сообщении.

Из-за повреждения труб без холодной воды до сих пор остаются около 13,6 тысячи орловчан, проживающих в 25 многоквартирных домах в 908-м и 909-м кварталах, постройках на улице Латышских Стрелков, Цветочном проезде, а также микрорайоне «Новая Ботаника». Всего в результате коммунальной аварии пострадали жильцы более 40 домов, при этом удалось обойтись без отключения отопления. Кроме того, под отключение воды попали детские сады под номерами 10, 18, 41, 55, которые, однако, не прекратили работу, а также школа № 6. Учеников в связи с происшествием перевели на дистанционный режим.

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Глава Орловской области Андрей Клычков призвал взять на особый контроль ситуацию с отключением в городе и организовать подвоз воды для пострадавших. Также необходимо распланировать, в каком режиме будут работать социальные объекты. Он добавил, что восстановление водоснабжения необходимо провести до 18 часов сегодняшнего дня.

В феврале стало известно, что в Уфе жители десятка домов, которые оказались вынуждены жить без газа и горячей воды на протяжении двух месяцев, вышли на пикет к мэрии. Газ уфимцам, проживающим в домах, расположенных на улицах 8 Марта, Революционной, Мингажева и 50-летия Октября, отключили в ноябре 2022 года по причине аварийного состояния дымоходов и вентиляции, которые требуют чистки и ремонта. В результате жильцы также лишились и горячей воды — в домах установлены газовые колонки.

Полина Кислицына
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