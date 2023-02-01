Живущие без газа и горячей воды жители российского города вышли на пикет

Живущие два месяца без газа и горячей воды жители Уфы вышли на пикет к мэрии

В Уфе жители десятка домов, которые оказались вынуждены жить без газа и горячей воды на протяжении двух месяцев, вышли на пикет к мэрии. Внимание на ситуацию в российском городе обратил Telegram-канал «Подъем».

На снимках, опубликованных источником, можно увидеть женщин с плакатами «В Европе газ, а где у нас?‎», «Чрезвычайная ситуация! Нет газа и воды два месяца!». Газ уфимцам, проживающим в домах, расположенных на улицах 8 Марта, Революционной, Мингажева и 50-летия Октября, отключили в ноябре 2022 года по причине аварийного состояния дымоходов и вентиляции, которые требуют чистки и ремонта. В результате жильцы также лишились и горячей воды — в домах установлены газовые колонки.

По словам представителя администрации Уфы, работы, которые требуются выполнить для восстановления газоснабжения в домах, не включены в перечень капитального ремонта, так что их необходимо оплачивать отдельно.

«Большинство из этих домов построено в 50-60-е годы прошлого века... Для возобновления подачи газа необходимо восстановить герметичность дымовых и вентиляционных каналов методом гильзования. Подчеркнем, что данный вид работ не входит в перечень капитального ремонта МКД, выполняемых за счет взносов собственников. Поэтому в настоящее время изыскиваются источники финансирования для решения данного вопроса», — добавил он.

По данным издания «Уфа Онлайн», на управляющую компанию, обслуживающую проблемные дома, завели уголовное дело, а ее директора оштрафовали по причине того, что организация вовремя не позаботилась об исправности оборудования. По статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» виновным может грозить до шести лет тюрьмы.

В январе стало известно о том, что в Шенкурском районе Архангельской области из-за халатности чиновников 13 человек, в том числе двое несовершеннолетних детей, были оставлены замерзать в аварийном доме. В 2020 году степень износа здания оценили в 80 процентов, однако ремонту оно уже не подлежит.