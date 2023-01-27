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19:33, 27 января 2023Среда обитания

В российском регионе чиновники оставили жильцов замерзать в аварийном доме

В Архангельской области чиновники оставили жильцов замерзать в аварийном доме
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

В Шенкурском районе Архангельской области из-за халатности чиновников люди были оставлены замерзать в аварийном доме. Внимание на ситуацию в российском регионе обратила «Российская газета».

Речь идет о доме №4, расположенном в деревне Шипуновской на улице Дачной. Сейчас в нем проживают 13 человек, в том числе двое несовершеннолетних детей 8 и 13 лет. Крыши подъездов дома подпирают накренившиеся столбы, а некоторые окна заколочены. В 2020 году степень износа здания оценили в 80 процентов, однако ремонту оно уже не подлежит.

По словам жильцов, температура в доме в сильные морозы может не подниматься выше нуля градусов, а в более теплые дни, даже при топке дровами, может достигать пяти градусов Цельсия. В особенно холодную погоду жильцы не закрывают дверь, боясь, что не смогут выйти из дома.

Местные власти предлагали выделить россиянам по комнате в общежитии в районном центре, однако большинство из них отказались, так как не готовы были жить в маленьком помещении. «Поймите правильно, там жить невозможно, комнаты маленькие, а у меня разнополые дети, как нам всем вместе в комнатушке?» — задалась вопросом одна из жительниц проблемного дома. По ее словам, других вариантов для переезда предложено не было.

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Чтобы помочь некоторым жильцам аварийного здания, жители Шенкурского района пускают их пожить в пустующие дома. Таким образом покинуть разваливающуюся постройку удалось пенсионерке, которой более 80 лет.

Новый глава Шенкурского района Оксана Красникова сообщила изданию, что дом в деревне Шипуновской не вошел в действующую программу переселения, однако следующий ее этап начнется не ранее чем через два года. В прокуратуре Архангельской области виновником того, что жильцы аварийного здания все еще не переехали, назвали главу Никольского сельского поселения Олега Костина, заверив, что тот наказан.

В январе стало известно, что администрация Коченевского района Новосибирской области выдала многодетной семье аварийное жилье, признанное таковым более десяти лет назад. Кроме того, площадь объекта оказалась меньше установленной нормы.

Полина Кислицына
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