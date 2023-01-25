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21:02, 25 января 2023Среда обитания

Многодетной семье в российском регионе выдали аварийное жилье

Многодетной семье из Новосибирской области власти предоставили аварийную квартиру

Фото: СУ СК РФ по Новосибирской области

В Новосибирской области администрация Коченевского района выдала многодетной семье аварийное жилье.
Об этом сообщается на сайте Следственного управления Следственного комитета по региону.

В 2019 году многодетная семья по причине сложной жизненной ситуации обратилась к руководству района с просьбой предоставить им жилье. Годом позднее в соответствии с договором соцнайма им выдали квартиру в рабочем поселке Коченево, однако площадь объекта оказалась меньше установленной нормы, а дом был признан аварийным и непригодным для проживания еще 10 лет назад. При этом ответственные за ремонт и расселение жильцов этого дома представители администрации до сих пор не приступили к решению проблемы.

В результате проверки было возбуждено уголовное дело по ч. 1 статьи 293 Уголовного кодекса («Халатность») о ненадлежащем исполнении обязанностей в отношении администрации района. По поручению председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина ход и результаты доследственной проверки поставили на контроль в центральном аппарате ведомства. В данный момент расследование уголовного дела продолжается.

В январе стало известно, что в Новосибирской области многодетной матери-одиночке власти приобрели разваливающийся дом.

Полина Кислицына
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