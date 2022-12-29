Матери-одиночке с восемью детьми купили разваливающийся дом

Одинокой матери восьмерых детей в Новосибирской области власти купили разваливающийся дом

В Новосибирской области многодетной матери-одиночке власти приобрели разваливающийся дом. Внимание на ситуацию обратила «Российская газета».

Администрация Краснозерского района по муниципальному контракту купила жительнице поселка Краснозерский, проживающей с восемью детьми в возрасте от 10 месяцев до 16 лет, дом площадью 160 квадратных метров с заявленной стоимостью практически в шесть миллионов рублей.

По мнению россиянки, он непригоден для жизни. Она рассказала, что в крыше есть дыры, окна промерзли, а на стенах, в том числе несущих, образовались трещины. Кроме того, розетки и выключатели установлены небезопасно, в результате чего в доме можно разглядеть электропроводку. «Третий месяц не можем в него зайти. Топим печь каждый день, но температура в доме не повышается выше 14 градусов», — поделилась женщина.

Сделка по покупке дома с дефектами состоялась летом 2022 года. По данным издания, до того, как власти Краснозерского района решили приобрести объект, он продавался у частного лица за три миллиона рублей, то есть вдвое дешевле.

Россиянка с детьми стояла в очереди на получение жилья с 2015 года. По условиям программы, она имела право выбрать подходящий объект, однако, по словам женщины, ей не предоставили такую возможность. В результате из-за дефектов жилища семья вынуждена жить в съемной квартире.

Россиянка опубликовала видео, на котором были показаны изъяны полученного по программе дома, после чего ситуацией заинтересовались правоохранительные органы. «Вопреки условиям муниципального контракта, здание на момент покупки имело многочисленные дефекты и нуждалось в капитальном ремонте. Сотрудник администрации убедил исполняющего обязанности главы района в том, что жилище соответствует требованиям программы», — заявила помощник руководителя следственного управления Следственного комитета по Новосибирской области Елена Коновалова.

По статье о злоупотреблении должностными полномочиями возбудили уголовное дело, ответственному за инцидент грозит до четырех лет тюрьмы. Поручение разобраться в ситуации дал глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.

В декабре стало известно, что мэрия Ноябрьска заставила жительницу дома, признанного аварийным, заплатить за переезд более 857 тысяч рублей. После проверки прокуратуры, признавшей, что процесс переселения гражданки из аварийного жилья был проведен с нарушениями, россиянке пообещали вернуть деньги в полном объеме.