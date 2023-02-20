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16:01, 20 февраля 2023Экономика

Россия стала главным торговым партнером Грузии

Торговый оборот между Грузией и Россией в январе составил 263,6 миллиона долларов

Фото: Octavio Jones / Reuters

В январе торговый оборот между Грузией и Россией составил 263,6 миллиона долларов. По этому показателю Россия впервые за долгие годы опередила Турцию (196,1 миллиона долларов), став главным торговым партнером Грузии, свидетельствуют данные грузинского правительственного агентства статистики.

В основном Грузия закупала российские нефтепродукты (рост этой статьи импорта и позволил России выйти на первое место), а продавала вино, сельхозпродукцию и минеральную воду. В январе экспорт в Россию взлетел на 105 процентов по сравнению с январем 2022 года.

Всего за первый месяц этого года внешнеторговый оборот в Грузии (без учета незадекларированной торговли) составил 1461,8 миллиона долларов, что на 29,1 процента больше, чем за аналогичный период предыдущего года.

В мае 2022 года премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что власти страны усилили контроль на пропускных пунктах с Россией, чтобы предотвратить провоз санкционных товаров. По его словам, ввоз и вывоз товаров осуществляется через 20 таможенных пунктов, где грузы проходят контроль более тысячи таможенников.

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Платон Щукин
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